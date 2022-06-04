Температура почне збільшуватися. Погода в Україні на 4 червня (мапа)

Погода в Україні на п'ятницю, 4 червня. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 4 червня, в Україну почне потроху прориватися потепління, проте місцями йтиме короткочасний дощ.

Про це говориться у прогнозі Укргідрометцентру.

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Погода в регіонах

Так, за прогнозами синоптиків, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 9-14 °, вдень 13-18 °.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°, на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 8-13°. Вітер в Україні північний та північно-східний, 7-12 м/с.

У Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +18...+21°С.

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На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +19...+22°С.

У Києві 4 червня буде сухим. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12 °, вдень близько 20 °.

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Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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