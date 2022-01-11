Температура падає з кожним днем: прогноз погоди в Україні на 11 січня (карта)

Цього дня місяцми варто очікувати 6 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"
У вівторок, 11 січня, в Україні опадів не прогнозують. Порівняно з попереднім днем, температура знизиться, очікується мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні не буде ні дощу, ні снігу. Прогнозують хмарну погоду. Вітер — північний, 5-10 м/с.
На заході синоптики прогнозують 1-5 градусів морозу. На сході очікується від -3 до +1 градуса.
У північних регіонах — 2-6 градусів нижче нуля. На півдні прогнозують від -3 до +1 градуса.
У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів морозу, а в Сімферополі теж буде сухо – від -1 до +1 градуса.
Через морозну погода на дорогах можлива ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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