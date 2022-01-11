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Температура падає з кожним днем: прогноз погоди в Україні на 11 січня (карта)

Володимир Козир
11 січня, 06:00
Сьогодні по всій території країни очікується мороз, а також можлива ожеледиця

Цього дня місяцми варто очікувати 6 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 11 січня, в Україні опадів не прогнозують. Порівняно з попереднім днем, температура знизиться, очікується мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні не буде ні дощу, ні снігу. Прогнозують хмарну погоду. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході синоптики прогнозують 1-5 градусів морозу. На сході очікується від -3 до +1 градуса.

У північних регіонах — 2-6 градусів нижче нуля. На півдні прогнозують від -3 до +1 градуса.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів морозу, а в Сімферополі теж буде сухо – від -1 до +1 градуса.

Через морозну погода на дорогах можлива ожеледиця.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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