Температура підвищиться, але опади не зникнуть: прогноз погоди на 10 грудня (карта)

Сьогодні опадів варто очікувати переважно жителям західної України/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 10 грудня, в Україні у більшості областях очікується мінлива хмарність. Тільки в деяких регіонах йтиме мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня мокрий сніг слід очікувати мешканцям Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Дощі поливатимуть Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку області. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +6 градусів. На сході варто очікувати 2-8 градусів тепла.

У північних регіонах — 4-10 градусів. На півдні буде 10-14 градусів тепла.

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В Києві опадів не прогнозують, від +6 до +8 градусів, а в Сімферополі опадів також не прогнозують — 12-14 градусів тепла.

Що робити при ожеледиці?

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;

Обходьте металеві кришки люків;

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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