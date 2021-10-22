Темпи вакцинації ростуть. Чи вистачить українцям вакцини і скільки ще привезуть

В Україні ростуть темпи вакцинації населення. / Фото: Колаж: Сьогодні
Через попадання відразу декількох областей в "червону" зону попит на вакцинацію там значно збільшився. В Україні за минулу добу зробили рекордні 270 тисяч COVID-щеплень. Незважаючи на це, країні повинно вистачити вакцин, щоб прищепити всіх бажаючих.
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузин в інтерв'ю телеканалу "Дом".
Рекорди по вакцинації
За його словами, зараз зі щеплення інфраструктура виходить на свої максимальні потужності, адже з самого початку вона була розрахована на 250-300 тисяч щеплень в день.
"Уже другий-третій день поспіль ми б'ємо рекорди за кількістю проведених щеплень. Кожна проведена вакцинація – це захищене життя, і це дійсно хороші новини" , – зазначив Кузин.
Чи вистачить вакцин
Як стверджує санлікар, ризику нестачі вакцин або переривання вакцинального кампанії в Україні немає. Крім того, очікуються нові поставки препаратів.
"До кінця року ми очікуємо ще 15 млн доз вакцин Pfizer, згідно з тими контрактами, які були підписані. Зараз немає перебоїв в поставках вакцин як на центральні склади, так і на обласні склади" , – розповів Кузін.
Крім того, очікуються поставки вакцин в рамках ініціативи COVAX. Швидше за все, це буде вакцина Moderna.
Ситуація з коронавірусом в країні
В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували рекордні 23 785 нових випадків коронавіруса.
Всього інфекцію вже підтвердили у 2 725 385 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).
Раніше ми писали:
- Україна другий день живе за новими правилами перевезень. Багатьох пасажирів вже не пустили на потяги без COVID-сертифікатів або експрес-тестів на відсутність коронавіруса.
- З початку року порушено 800 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-сертифікатів. За підробку цього документа в Україні можна потрапити до в'язниці, відповідальність передбачена і для тих, хто користується сертифікатами.