Тепло та сухо: погода в Україні на 15 травня

Сонце зрідка показуватиметься з-за хмар. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 15 травня, в Україні буде тепло та сухо.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

За прогнозами синоптиків, 15 травня, в Україні буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°, вдень 17-22°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті до 26°.

15 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вночі буде +9…+11 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16…+18 °С.

У Києві буде мінлива хмарність. Сонце зрідка показуватиметься з-за хмар. Очікується невеликий дощ, ймовірність якого є високою.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати.

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