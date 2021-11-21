Прогноз погоди на 21 листопада (карта)

На сході України вдень +5…+9 градусів. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 21 листопада, буде переважно ясною. Щоправда, у північно-східних областях не обійдеться без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

На півдні вдень температура повітря вдень буде в межах +10…+13 градусів тепла, вночі +3…+6 градусів за Цельсієм.

На сході України вдень +5...+9 градусів, уночі похолодає до -1...+2 градусів.

У північних областях вдень від +6 до +9, вночі від 0 до +3 градусів.

На заході України 21 листопада синоптики прогнозують вдень +8...+10 градусів за Цельсієм, вночі +5...+7 градусів.

У центрі вдень стовпчик термометра показуватиме +8…+10, у нічний час +2…+5 градусів тепла.

У Києві +8…+10 градусів тепла вдень, а вночі +4…+6 градусів.



Снігу взимку не чекати?

Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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