Теракт у Дніпрі, ціна на газ і 600 млн євро для України – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Також дату запуску "Північного потоку - 2" і обшуки в "Київавтодор" і "Київавтошляхміст" обговорюють цілий день / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш обговорювані новини середи, 15 вересня.

Єврокомісія схвалила 600 млн євро для України

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні 600 мільйонів євро. Це другий транш макрофінансової допомоги нашій країні в рамках кредитної програми на 1,2 млрд євро, який ми отримаємо приблизно в жовтні.

"Вітаю рішення Єврокомісії надати Україні 600 млн другого траншу макрофінансової допомоги. Дякую ЄС, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", – написав Володимир Зеленський в Twitter.

У РФ припустили, коли запустять "Північний потік – 2"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.

Попри те, що газопровід вже повністю добудований, отримання дозволу на запуск може зайняти близько 4 місяців.

"Роботи всі завершені, тепер триває процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як виявляється, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року проглядає", – сказав Лавров.

Ціни на газ у Європі "зашкалили"

Ціна газу на європейському ринку б'є історичні рекорди. У середу, 15 вересня, ціна блакитного палива підскочила до 950 доларів за тисячу кубометрів.

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Як відомо, вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на теплопостачання для населення, які цієї зими можуть істотно зрости.

Основна причина рекордних цін на ринку – країни Європи цьогоріч не встигли закачати в підземні сховища достатні обсяги запасів газу в умовах обмежених постачань по трубопроводах і дефіциту поставок зрідженого газу.

У "Київавтодор" і "Київавтошляхміст" пройшли обшуки

У корпорації "Київавтодор", в КП "Київавтошляхміст" і в 10 районних КП ШЕУ Києва сьогодні пройшли обшуки. Співробітники прокуратури шукають докази розтрати держбюджету на місці.

"Слідчі дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України", – пишуть у повідомленні.

Теракт у Дніпрі

У Дніпрі 15 вересня серед вулиці вибухнула машина. На жаль, загинули дві людини – прессекретар ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і інструктор долікарської допомоги Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала подію як теракт.