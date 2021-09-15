"Важко зрозуміти, чому забирають кращих": учні та колеги про загиблих в теракті в Дніпрі

Дарина Гречіщева і Олексій Кавлак загинули вранці під час вибуху автомобіля / Колаж "Сегодня"

Загибла 15 вересня в Дніпрі в результаті вибуху машини прес-секретар ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева була волонтером Червоного Хреста, а інструктор долікарської допомоги Олексій Кавлак навчав військових і поліцейських наданню першої медичної допомоги.

Сайт "Сегодня" зібрав розповіді друзів і колег загиблих.

Дарина – душа прес-служби

Дарині було всього 35 років. Вона закінчила Національний гірничий університет, Національний університет цивільного захисту України. Працювала начальником відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Дарина просувала ідею, що в рятувальних службах є місце для жінок / Фото з соцмереж

"Багато хто не знає, але я працювала геофізиком, логістом, менеджером, і всю цю роботу я робила по-максимуму. Зараз – я рятувальник. Маю вже третій диплом магістра, закінчивши спеціальність "управління пожежною безпекою" Національного університету цивільного захисту України і як не дивно, мій попередній досвід тільки допомагає в сьогоднішній роботі", – написала Дарина в соцмережах навесні цього року.

"Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ – одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС. Як керівник Дар`я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости… Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю", – написали колеги на фейсбук-сторінці ДСНС .

Колеги кажуть, що Дарина Гречіщева повністю віддавалася своїй роботі, яку любила / Фото з соцмереж

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Дарина була волонтером Червоного Хреста і завжди намагалася допомогти тим, хто потребував реальної допомоги. "Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою", – згадують колеги.

Олексій запалював інших

Олексій Кавлак був засновником і керівником організації Aid Brothers, яка створювалася з метою навчити людей надавати першу допомогу і рятувати життя до прибуття медиків.

Олексій Кавлак кілька років займався підготовкою патрульної поліції / Фото з соцмереж

"Дуже сумна новина! Олексій був людиною, професіоналізм, людяність, відповідальність і віддача справі якої вражала. Проводив незабутні і неймовірно цікаві тренінги, роблячи істотний внесок в безпеку оточуючих. Після навчання у нього, зі мною завжди одноразові рукавички і клапан для штучного дихання" , – написала на сторінці в соцмережах Aid Brothers колишня учениця Олексія Аня Шаповал.

Також Олексій Кавлак кілька років займався медичною підготовкою патрульної поліції Дніпра.

"Важко зрозуміти, чому забирають кращих ... Проходила тренінг у Олексія – безцінні знання і враження від особистого знайомства на все життя. Такі люди роблять свою справу на всі 100 і запалюють інших, по-справжньому... Неймовірно шкода", – написала Тетяна Гурлова.

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