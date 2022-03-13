Тероборона Києва знищила колону техніки окупантів (фото)

Окупанти намагалися просунутися в столицю України/Фото: Оперативний ЗСУ, колаж: "Сьогодні"

Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її подальше просування в українську столицю.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

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"112 окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Попасної

Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони є забороненими міжнародними угодами.

"Попасна. Використання фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила", — написав у Facebook заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

Він зазначив, що фашисти називали такі боєприпаси Brennende Zwiebel (Палаючий купол). За його словами, сьогодні російські окупанти застосовують цю зброю по українських містах, завдаючи жителям неймовірні страждання.

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"Асвабадітєлі у всій красі. Скоти. Нелюди", — зазначив Білошицький.

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