Тероборона в Україні: чому навчають добровольців (відео)

Підготовка сил територіальної оборони проходить за планом. Колаж "Сьогодні"

Загони територіальної оборони розвертають у всій Україні, вони вже укомплектовані на 70 відсотків. Наш Мирослав Откович вирішив з'ясувати, чому навчають добровольців і чим забезпечує їхній уряд.

Про це говориться у випуску новин "Сьогодні".

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Підготовка сил територіальної оборони відбувається за планом. Усі бійці розбиті на кілька груп. Кожна із яких відпрацьовує окремий тактичний елемент.

"Відпрацювання фізичних навичок, напрацювання пам'яті для м'язів, щоб людина не думала, як їй пересуватися, що їй робити, куди подіти зброю, як їй розвернутися під час бойових дій", – сказав головний сержант взводу сил територіальної оборони Києва Ярослав Мудрик.

На сьогоднішній день сили тероборони укомплектовані на 70 відсотків. Ще кілька тижнів і будуть

усі сто – запевнив в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу "Україна" командувач сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрій Галушкін.

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"На весь особовий склад батальйону сил тероборони має бути закладена і зброя, боєприпаси та форма одягу та прибирання. Зараз ми розгортаємо спецрозділи сил тероборони. цього коли ми все зробимо, ми будемо готові забезпечувати особовий склад", – сказав Галушкін

Форму та взуття добровольцям видасть держава. Але це є базовий комплект. Дещо доведеться докупити. Наприклад, елементи захисту від бронежилета до каски та окулярів. Такі інвестиції власну безпеку. Далі держава подбає і про це. А поки що в законі передбачені грошові виплати всім добровольцям на контракті, а також соціальні гарантії.

"Щоб забезпечити збереження вашого робочого місця за вами та збереження заробітної плати на час навчань чи мобілізації, вам достатньо принести повістку до роботодавця, це і є та гарантія, яку забезпечує держава", – сказав голова ради резервістів 112-ї бригади тероборони Антон Голобородько .

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Куди йти і що робити на випадок війни – саме на це питання сьогодні відповідає територіальна оборона. Кожен, хто готовий захищати Україну та столицю, тепер знає – у його районі розгортають батальйони та бригади. Автомат та патрони буде у кожного. А ще відчуття ліктя побратима чи сестри.

Яке завдання територіальної оборони?

Якщо раптом війна, то тероборона прикриватиме розгортання основних бойових сил. Охоронятиме стратегічні об'єкти та допомагатиме населенню. В Україні у разі збройної агресії Росії до лав територіальної оборони готові прийняти 130 тисяч добровольців. Кожен з них набуде форми та зброї.

Загроза російської агресії