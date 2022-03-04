Терористи захопили ядерні об'єкти — Арахамія про кадировців

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На захоплених ядерних об'єктах в Україні господарюють "кадировці" — про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на спільному брифінгу з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.
За словами Арахамії, окупанти вбили працівників, які контролюють ядерну безпеку.
"Ми, коли почалася атака на ці об'єкти, доводили до всього міжнародного світу, що ми не можемо, навіть Росія, ми вважаємо, не може гарантувати, що зараз на думці у цих чеченських бойовиків. Вони можуть шантажувати потім і Росію і казати: "давайте незалежність Чечні". Фактично конкретні терористичні угруповання захопили ядерні об'єкти", — сказав депутат.
На переговорах з Росією Україна пропонувала створити безпольотну та безконфліктну зону навколо ядерних об'єктів у радіусі 30 кілометрів, але російська сторона не погодилася, додав Арахамія.
Раніше гендиректор МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) заявив про готовність поїхати до Чорнобиля, щоб проконтролювати ситуацію з АЕС в Україні
Ситуація в Україні 4 березня
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