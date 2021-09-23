Поштовхи і гуркіт: що кажуть очевидці про землетрус на Тернопільщині (відео)

Очевидці розповіли про землетрус в Західній Україні. Колаж "Сегодня".

Ходили ходуном вікна і підлогу, а земля просто йшла з-під ніг. Цієї ночі Західну Україну відчутно сколихнула. Землетрус зафіксували на Тернопільщині неподалік Чорткова, але відчули його і на Прикарпатті та Хмельницької області, йдеться в сюжеті "Сегодня".

Інтенсивність землетрусу

Поштовхи магнітудою 4 і 3 бали в країні фіксували давно, тому все неабияк перелякалися. Поштовх і гучний гуркіт. О шостій ранку Петра розбудив страшний і дивний звук з вулиці.

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"Два поштовху, і звук якийсь такий що хлоп-хлоп. Так наче камені бились. Що аж прокинувся", – розповів місцевий житель Петро.

Дзвеніли вікна, ерзало ліжко і трясся підлогу і в сусідньому селі. Пані Олександра каже, що через гуркіт перелякалася вся сім'я.

"Я не можу сказати поштовх, це був такий сильний звук, гуп. Реально здавалося, що в твій будинок щось в'їхало або вибухнув паливний котел", – розповідає жінка.

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Відлуння землетрусу було відчутно і в сусідній Івано-Франківській області, за 100 кілометрів від епіцентру подій.

"Не можу описати. Спав, почув, що ліжко труснуло. Там у сусіда є трактор, я думав, що він трактор запустив. Або вітер такий сильний", – розповів житель села Луки Ігор.

Як розповідає сейсмолог Олександр Кендзьор, кожне землетрус говорить про те, що нам не можна розслаблятися. Останнє відчутний землетрус зафіксували в Чернівцях 5 років тому. Сталося воно насправді в Румунії, в так званій сейсмічно активній "зоні Вранча", а ми тоді відчули відлуння магнітудою до 5-ти балів. Як і тепер там ходили ходором вікна, дзвенів посуд і гойдалися люстри.

"Зруйнував фактично все південне узбережжя Криму, це був землетрусу, яке принесло дуже багато шкоди, яке зруйнувало цілі села. Саме землетрус було в море, але відчувалося досить сильно", – підкреслив Кендзьор.

І все ж потужні і руйнівні землетруси в Україні – рідкість, кажуть геологи. Землетрус на Тернопільщині шкоди не завдав. А ось місцевих – сильно налякав. Досі в соцмережах вони діляться враженнями від пережитого.

Наскільки відчутно такий землетрус?

За класифікацією ранковий землетрусвідноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, освіченими падінням важких предметів всередині будівлі.

На території Тернопільської області зареєстровано землетрусу 23 квітня 2020 і 28 травня 2019 років з магнітудою 2,0.