Лише повне демонтування путінського режиму дозволить відновити мир – професор Василенко

Володимир Василенко пояснив, чому режим Путіна має бути демонтований / Фото: kremlin.ru, wikimedia. Колаж: Сьогодні

Відповідальність Росії має супроводжуватися повним демонтуванням путінського режиму, – лише так можна відновити мир, справедливість і міжнародний правопорядок.

Про це у своїй публікації "Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх" для Київського безпекового форуму пише професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Володимир Василенко.

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На думку автора, збереження путінського режиму та поступок вимогам Росії заохочуватиме її до нової війни.

"Для запобігання цьому мирний договір України з Росією має бути підписаний державами антипутінської коаліції і повинен передбачати міжнародно-правову відповідальність Росії за злочин агресії, вчинений не лише проти України, а й проти Республіки Молдова, Чеченської Республіки Ічкерія, Грузії", – зазначається у публікації.

Міжнародно-правова відповідальність Росії повинна передбачати відшкодування всіх збитків, яких зазнали держави антипутінської коаліції. Зокрема, кошти, які вони витратили на збройну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, включаючи кошти на допомогу українським біженцям за кордоном, а також витрати, викликані застосуванням проти Росії міжнародно-правових санкцій.