"Лише війна може зупинити війну": експрезидент Литви звернулася до НАТО

Даля Грибаускайте. Фото: колаж "Сьогодні"
Експрезидент Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.
Про це вона заявила в Facebook.
"Лише війна може зупинити війну. Не потрібно прикидатися і намагатись заспокоїти сумління лише постачанням Україні зброї, вже надто пізно. Український народ воює за нас… Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже виглядає патетично і викриває боягузство Заходу", – сказала вона.
Грибаускайте наголосила, що залишаючись у цій війні стороннім спостерігачем, Захід фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною. Й висловила думку, що якщо Путіна не зупинити в Україні – країнам Заходу все одно доведеться воювати, але вже на своїй території.
"Україна просить реальної допомоги. Ми бачимо на телеекранах вибухи у житлових кварталах і заявляємо про "рішучу підтримку України". Мені соромно чути, як лідери і посадовці НАТО кажуть, що не можуть втручатися у конфлікт – але ж ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані? Україна зараз бореться за власне існування і за мир у Європі. І що ми, продовжимо дивитися на руйнування незалежної держави? Слава Україні і її героям! Поки лише її героям, тому що інших на горизонті не видно", – сказала експрезидент.
Ситуація в Україні 2 березня
- Вранці 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – Центральній площі міста. Там базувався волонтерський пункт. У будинках повилітали шибки, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами залишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд вцілив прямо у житловий будинок на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно ввечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Близько 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці Клочківській, 228.
- Крім того, протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі російські війська зайняли штаб і почали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 2 березня у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.