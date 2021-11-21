Трагічне прибирання: у одному з дворів Харкова знайшли тіло молодої іноземки

У Харкові молода жінка випала із вікна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові у дворі будинку на вулиці Гвардійців-широнінців, 14, знайшли тіло молодої жінки. Вона випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомило місцеве видання Depo.Харків.

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За словами очевидців, жінка випала з вікна під час прибирання – мила вікна у квартирі й зірвалася вниз. Від отриманих травм вона померла на місці.

Лікарі "швидкої" констатували смерть. Загиблою виявилася 24-річна громадянка Азербайджану.

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Фото: соцмережі

Подібний випадок

У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка. Вона "приземлилася" просто на голову чоловіка, який на той момент виходив із під'їзду.

Інцидент стався на території житлового масиву Тополя-3. Лікар каже, що жінка випала з дев'ятого, а не з 14-го поверху, як пишуть деякі ЗМІ.

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Унаслідок інциденту жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували. Потерпілим виявився 34-річний мешканець будинку, вранці він виходив з під'їзду, прямуючи на роботу.

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