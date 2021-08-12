Траса "Таврида" і Кримський міст зруйнували культурне надбання Криму – Венедіктова

В Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) направили чергове інформаційне повідомлення про злочини проти культурної спадщини у тимчасово окупованому Криму.

Офіс генпрокурора спільно з експертами з міжнародної гуманітарної і міжнародного кримінального права громадських організацій "Регіональний центр прав людини", "євромайдан-Крим" та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів присвоєння і руйнування об'єктів культурної спадщини, йдеться на сайті Офісу генпрокурора України.

"Знищення унікальних об’єктів культурної спадщини людства є таким же незворотним злочином як і позбавлення людини життя. Адже один із способів припинити існування народу – це знищити його культуру і історію. Це тонкі матерії, але дуже вагомі для самоідентичності нашої держави. Я вдячна громадянському суспільству і експертам за величезну роботу і ту допомогу, яку вони здійснили в зборі доказів цих злочинів. Ми передаємо спільно зібрану аналітику щодо експропріації та руйнування цих цінностей, щоби Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємось вже найближчим часом може розпочатись", – наголосила Ірина Венедіктова.

Також в документі детально описано окремі форми вчинення злочинів з боку офіційної влади РФ і окупаційної влади півострова Крим. Серед них:

незаконний обіг предметів культури;

злочинна недбалість в процесі так званої "реставрації" об'єктів культури;

проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування і пограбування;

переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

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Траса "Таврида" і Кримський міст

Генпрокурор вказала, що десятки об'єктів культурної спадщини України були знищені і внаслідок будівництва так званої траси "Таврида" і Кримського мосту, що сприяє подальшій мілітаризації півострова.

"Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як окремий вид військових злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – акцентувала увагу генпрокурор.

Вона також нагадала, що на даний час органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя

Окупація Криму

Крим був незаконно анексований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Раніше ми повідомляли, що в Криму окупанти оцінили "збитки від блокади" півострова – більше 550 млрд гривень.

Також нагадаємо, окупанти влаштували обшук в будинку журналіста в Криму з п'яними понятими.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: