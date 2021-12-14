Третя доза COVID-вакцини: хто отримає та як записатися на щеплення

Вакцинація додатковою дозою доступна після 28 днів після другої дози. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази.

Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін під час брифінгу.

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Хто отримає додаткову дозу

Насамперед це будуть люди з:

ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

тих, хто проходить імунно-супросивну або імунно-моделюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунно-дефіцитних станів.

Коли можна вакцинуватися

Ці люди зможуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози. Це не залежатиме від того, якою вакциною вони робили щеплення раніше.

Таким чином імунна система людей вказаних категорів буде захищенішою від коронавірусної хвороби.

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Як отримати додаткову дозу

Для цього необхідно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. В свою чергу лікар дасть направлення довільної форми на щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

І у найближчому пункті вакцинації людина зможе отримати додаткову дозу.

Скільки діятиме COVID-сертифікат

Важливо, що дія документа про вакцинацію не буде продовжуватися. Тобто сертифікат буде дійсним впродовж 365 днів з дати введення другої дози.

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