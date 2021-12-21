Третя доза вакцини та "Омікрон": що відбувається з COVID-19 в Україні

Штам "Омікрон" вже в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Як повідомляє "Сьогодні", це на 3493 випадки більше, ніж добою раніше.

Статистика МОЗ за останню добу

Минулої доби:

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госпіталізували 1061 особу,

летальних випадків – 346,

18 850 осіб одужали.

За весь час пандемії в Україні

померли 93 608 осіб,

всього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.

Вакцинація населення

В Україні цього тижня почали робити третє щеплення від коронавірусу, але не всім.

Додаткову дозу отримали вже 92 особи.

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Третю дозу вакцини отримують люди:

з ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

"Омікрон" вже в Україні

Серед абсолютної більшості зразків з варіантом "Дельта", а їх в Україні зараз понад 97%,в одному зразку вдалося знайти вірус з комбінацією мутацій як у "Омікрона". Пізніше за наслідками повногеномного секвенування підтвердили штам "Омікрон".

"У Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19 на лікуванні", – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.

Як позбутися кашлю після коронавірусу

Якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, як довго може турбувати сухий кашель? Це питання хвилює сьогодні дуже багато людей. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" пояснив, що впливає на наше самопочуття та як поліпшити свій стан.

Насправді після будь-якої перенесеної ГРВІ може непокоїти тривалий кашель. І після коронавірусної інфекції – також. Хоча б тому, що у процесі ГРВІ можливі ураження слизової оболонки бронхів", – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Потім слизова оболонка відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і організму потрібно його позбуватися. Це відбувається за допомогою кашлю.

Тобто кашель після ГРВІ, за словами кандидата медичних наук, – абсолютно стандартне явище. А як довго він триватиме, залежить від кількох факторів.

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