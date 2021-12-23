Третя доза вакцини в Україні та смерть учасника "Танців з зірками" — головні новини за ніч

Третю дозу вакцини робитимуть лише медикам та працівникам будинків інтернатного типу, а український танцюрист помер у віці 34 років/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Україна запровадить третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх

В Україні вводять ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Для щеплення використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer.

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Країна вводить ревакцинальну дозу/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У київському готелі знайшли мертвого адвоката

У Києві у номері готелю знайшли мертвою кременчуцьку адвокатку Наталію Шаповал. Тіло жінки направили на судмедекспертизу. Відомо, що на ньому не було слідів насильницької смерті.

На тілі жінки не було слідів насильницької смерті/Фото: Facebook, Колаж: "Сьогодні"

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Моторошна пожежа під Вінницею: поліцейські затримали орендаторку бази відпочинку

У Вінницькій області, де раніше сталася страшна пожежа на базі відпочинку, затримали орендаторку комплексу. Їй готуються оголосити про підозру. Усі обставини та причини трагедії встановлюють слідчі.

Орендаторці коплексу готуються оголосити підозру/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Польщі помер 34-річний український танцюрист, який брав участь у "Танцях із зірками"

У Польщі у віці 34 років помер танцюрист з України Жора Корольов. Він став популярним у сусідній країні, оскільки брав участь у проєкті "Танці з зірками" та знімався у серіалах. За неофіційною інформацією, смерть настала внаслідок міокардиту.

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