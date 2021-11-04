Три роки тому вбили Катю Гандзюк. Замовники досі не відомі, виконавці виходять на волю

Рівно три роки тому померла Катерина Гандзюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні – 3 роки з дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Вона померла 4 листопада після жорстокого нападу – у липні 2018 року її облили сірчаною кислотою.

Напередодні третьої річниці стало відомо, що один із виконавців вийшов на волю. Як повідомило співтовариство "Хто замовивши Катю Гандзюк?", йдеться про Віктора Горбунова, який купував кислоту.

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"Суд призначив йому найменше покарання – три роки в'язниці, а нещодавно він вийшов умовно-достроково".

Як відомо, наразі під вартою перебувають ексглава Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник депутата Олексій Левін. Їх вважають можливими замовниками нападу.

Справа в суді практично не просунулася

Як розповіла адвокат потерпілої сторони, Ольга Веретильник, суд у справі Гандзюк ще триває, і, відповідно, імена замовників офіційно ним не названо.

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"За останній місяць у суді було переглянуто відео обшуків у фігурантів справи. Щодо решти – у цьому, на жаль, практично не просунулися. Останні три засідання були скасовані через захисників Мангера та Левіна, які не приходили. Вони посилалися на зайнятість у інших засіданнях", – розповіла нам Ольга Веретильник.

За її словами, незважаючи на це, загалом судовий процес уже "на екваторі".

"Ми досліджували документи. Залишається переглянути частину відео, це записи слідчих експериментів (відтворення подій у рамках слідства. – Ред.) та заслухати свідків", – уточнила вона.

Мотиви вбивства

Відповідаючи на запитання про те, яким був мотив нападу на Гандзюк, чи відома причина, адвокат відповіла так:

"Відповідь на це питання дуже розгорнута. На одному з недавніх засідань ми дослідили відео, фільм, який у тому числі міг бути мотивом нападу. Мотив міг бути комплексним. Свою провину ні Мангер, ні Левін не визнали".

Вечір пам'яті Гандзюк

Як ми з'ясували, сьогодні ввечері одразу у п'яти великих містах країни пройде вечір пам'яті Каті Гандзюк. У Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Луцьку активісти зберуться, щоб нагадати про те, що жодному із замовників досі не винесено вироки.

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Зберуться, щоб вимагати справедливого розгляду справи. Наприклад, у Києві цю акцію планують провести о 19:00 на Поштовій площі біля муралу, присвяченого Гандзюку.

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