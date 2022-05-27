Три тижні у палаючому місті: мешканка Маріуполя розповіла шокуючу історію

Наразі психологині живе в Ужгороді / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Психологиня Фонду Ріната Ахметова Олена Пономарьова зараз живе в Ужгороді. Фахівчиня допомагає переселенцям з гарячих точок країни подолати травму війни та адаптуватися до нового життя. Олена не з чуток знає про життя під обстрілами — вона змогла вирватися з палаючого Маріуполя.

Жінка провела три жахливі тижні в рідному місті. Вона згадує, як люди мерзли в бомбосховищі, де стіни вкривалися інеєм. Ділилися їжею — а потім її почало не вистачати і за три дні в місті вдалося знайти лише пакетик куркуми... Прокинутися вранці тоді вже було щастям.

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"Кожен ранок я думала: мені пощастило, у мене є цей ранок!", — розповідає жінка про ті страшні дні.

Олена наважилася виїхати з міста власною автівкою з мамою та ще кількома жінками, незважаючи на те, що зелених коридорів не було. Після від’їзду в одне з місць, куди вона ходила за водою, прилетів снаряд. Люди, які обіймали їх з мамою перед дорогою та бажали щасливо доїхати, загинули.

Група жінок у маленькій червоній автівці довго їхала полями: без зв’язку, навігатору, колонни. Спочатку до Бердянська, потім — через 17 російських блокпостів — до Запоріжжя. І лише після цього вирушили до Ужгороду, де тепер Олена допомагає людям у точці психологічної підтримки від Фонду Ріната Ахметова.

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"Це наша земля. І люди, які на ній стоять, знають — за що", — упевнена вона.

Свою історію психологиня довірила Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова: дивіться та слухайте за посиланням.

Нагадаємо, що "Голоси Мирних" — це унікальний онлайн-музей, найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій з перших вуст.

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