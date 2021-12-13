Туман і сніг: де в Україні завтра чекати на негоду (карта)

Погода в Україні на 14 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 14 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями.Місцями прогнозують опади та туман.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Уночі на території країни буде йти сніг.
"Дорогі туристи, не сильно ходіть високогір'ям – лавинонебезпечно!", – стверджує синоптик.
Температура повітря у вівторок коливатиметься в Україні від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Напрямок вітру північний та помірний.
Листопад виявився найтеплішим
Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.
Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.
Читайте також
- Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителі трьох областей залишилися без світла
- У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок.