Тупицькому вручать нову підозру – екс суддю викликали в Офіс генпрокурора

Які саме звинувачення збираються висунути скандальному судді Конституційного суду, поки невідомо

Скандального суддю Конституційного суду Олександра Тупицького, указ про звільнення якого Верховний суд сьогодні скасував, на 16 липня викликають до Офісу генпрокурора для вручення нової підозри.

Про це повідомив адвокат судді Ростислав Кравець у Facebook і опублікував фото повістки.

За словами адвоката, документ був доставлений близько десятої години вечора.

"О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, правда, ще немає", – написав Кравець.

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Як видно з документа, які саме звинувачення збираються висунути Тупицькому, там не вказано.

Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть йти на заслужений відпочинок.

Пізніше Тупицький оскаржив указ Зеленського у Верховному суді. І Верховний суд 14 липня скасував указ, яким суддя був звільнений, але в Офісі президента вже заявили, що подаватимуть апеляцію на це рішення.