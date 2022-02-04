Твіт ЗСУ під трек пісні Вітні Х'юстон "підірвав" мережу

Український військовослужбовець виконує запальний танець під пісню Вітні Х'юстон Queen of the Night. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України записали запальне відео, на якому боєць виконав танець під трек Уїтні Х'юстон Queen of the Night.

Відео опублікували в Twitter ЗСУ.

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На кадрах видно, як український боєць із зброєю в руках виконує активні рухи серед засніженого поля під трек славетної американської співачки. За добу ролик набрав 4 710 лайків та понад 100 тис. переглядів.

У коментарях користувачі позитивно оцінили такий виступ.

"У повному обладнанні так пластично рухатися... танці з зірками заздрять і плачуть!", "Красавелло!", "Неможливо відірвати очі!", "Що раз подивилася", "Ви круті! Героям Слава!" – писали вони.

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У ЗСУ розповіли, як потрапити до лав територіальної оборони

В Україні продовжується процес формування Сил територіальної оборони. Бажаючі потрапити до лав тероборони можуть звернутися до центрів комплектування. Наразі докладної інструкції про те, як потрапити до лав територіальної оборони, — немає. Проте, за словами командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна, це питання незабаром роз'яснить.

Він зазначив, що охочі вступити до лав територіальної оборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

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