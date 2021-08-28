Твоє майбутнє. В Україні проведуть рекордний урок для школярів – розклад

В Україні пройде загальний урок з профорієнтації / Фото: REUTERS

Учні 7-11 класів та їх батьки з усієї України зможуть взяти участь у Всеукраїнському уроці з профорієнтації "Твоє майбутнє", який відбудеться 24 вересня з 9:00 до 9:45 в ефірі національного телебачення.

В уроці візьме участь ведущий кар'єрний консультант для підлітків і українські зірки, крім того буде встановлено рекорд, який внесуть до Національної Книги Рекордів. Глядачами можуть стати 3 млн учнів та їхніх батьків, 30 тисяч вчителів і шкільних психологів.

Урок буде складатися з трьох частин. Його місія – надати молодому поколінню можливість визначити професію своєї мрії та побудувати успішну кар'єру, реалізувавши себе в Україні.

Розклад Всеукраїнського уроку:

Частина 1 – вступ (5 хвилин).

Частина 2 – історії успіху в професіях своєї мрії від трьох публічних осіб України з різних сфер (15 хвилин). Спікерами будуть:

Євген Клопотенко – кулінар, який входить до ТОП-50 кращих кухарів світу;

Андре Тан – ведущий український дизайнер одягу;

Альона Альона – відома українська співачка.

Частина 3 – майстер-клас з профорієнтації для учнів (20 хвилин). Його проведе Анна Резниченко – провідна українська кар'єрна консультантка для підлітків, учасниця телевізійних проектів, яка проводить консультації для дітей в різних країнах світу.

Частина 3 – встановлення рекорду наймасовішого уроку з профорієнтації в Україні з потраплянням до Національної Книги Рекордів (5 хвилин).

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Урок організовують Міністерство освіти і науки України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Освітній хаб Києва за сприяння уповноваженого президента України з прав дитини.

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