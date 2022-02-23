Біля кордонів України запроваджують обмеження: що зміниться і для кого

У прикордонних районах буде кілька обмежень / Колаж "Сьогодні"

Додаткові часові режимні обмеження запровадять у районах, які межують із РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя

Про це повідомляє державна прикордонна служба України.

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Для чого це потрібно

Такі заходи введено для посилення контролю над дотриманням прикордонного режиму, а також запобігання дестабілізації обстановки на кордоні.

Які обмеження

Серед обмежень:

перебування в прикордонних зонах у нічний час,

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування,

рух транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

"Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних літальних апаратів, відео-, кіно-, фотозйомки особового складу, об'єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об'єктів, що належать Державній прикордонній службі України та пересування берегом або льодом прикордонних водойм", – йдеться у повідомленні.

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Рада сьогодні запровадить надзвичайний в Україні?

Верховна Рада сьогодні може проголосувати за запровадження надзвичайного стануу деяких регіонах. Це стосуватиметься насамперед Донецької та Луганської областей. А також, можливо, Києва та області, Харківської області, Херсонської області.

Надзвичайний стан вводиться, згідно з законом, максимум на 60 днів з можливістю пролонгації за потребою.

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