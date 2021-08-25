У Росії знову істерика: Лавров звинуватив Україну в приватизації історії

Новий рік можна буде святкувати лише українцям, заявив Лавров. Фото: колаж "Сьогодні"

Міжнародний саміт "Кримська платформа", який відбувся в Києві, є заходом з розряду "несправжньою, штучної політики". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на брифінгу у Відні.

Як зазначив глава МЗС РФ, ця подія – лише частина вистави і Україна "ще не раз порадує своїми рішеннями". Так Лавров прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що День Хрещення Русі (28 липня) тепер буде також Днем української Державності.

"Ось на днях було сказано, що вони приватизували День Хрещення Русі. Не знаю, може бути, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна відзначати тільки в Україні, тому що все інше – це не українське", – заявив міністр.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що День Хрещення Русі пов'язаний саме з Україною. Під час виступу 28 липня він підкреслив, що Київська Русь є матір'ю української історії, а півострів Крим – її рідні діти.

"І ми по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно робити замах на її спадок", – сказав Зеленський.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", 23 серпня на установчому саміті "Кримської платформи" в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні. Президент України Володимир Зеленський також запросив Росію приєднатися до "Кримської платформи". Міністерство закордонних справ Росії відкинуло цю пропозицію, зазначивши, що "Кримська платформа" має "цинічну антиросійську спрямованість".

Що таке "Кримська платформа"?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчику щодо питань деокупації півострова. В результаті МЗС розробив концепцію "Кримської платформи".

На міжнародному рівні про майбутні ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупацію півострова".

Після цього український МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почав запрошувати країни приєднатися до платформи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства; Забезпечення ефективності санкцій проти РФ; Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права; Захист освітніх, культурних і релігійних прав; Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".