Україна має важіль впливу на Угорщину – Зеркаль нагадала про "Дружбу"

Олена Зеркаль нагадала, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорщина скористалася війною Росії проти України і зараз фактично вдається до шантажу Європейського Союзу. Проте Україна має важіль впливу на Угорщину.

Таку думку висловила надзвичайний і повноважний посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість", – сказала вона.

Дипломат зауважила, що вимоги угорського уряду до ЄС зростають.

"Їхній апетит щодо фондів Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", – обурилася Зеркаль.

Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити.

"Фактично Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів", – сказала вона.

Водночас Зеркаль нагадала, що в України є прекрасний важіль – нафтопровід "Дружба".

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"Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені за іншими програмами. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", – сказала радниця міністра.

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".