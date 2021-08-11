У Зеленського назвали ключову тему на переговорах з Меркель у Києві

Угода щодо російського газопроводу "Північний потік – 2" стане ключовою темою під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва 22 серпня, яку вона обговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, цей візит – це логічне продовження контактів президента України в т.зв. чотирикутнику Вашингтон-Брюссель-Берлін-Київ.

"Ангела Меркель і Володимир Зеленський будуть говорити, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо Росія після запуску "Північного потоку – 2", спробує якось зловживати своїм монопольним становищем", – сказав Никифоров.

Також президент і канцлер говоритимуть про ситуацію на Донбасі і як реанімувати мирні переговори. Буде порушено питання двосторонніх відносин: Німеччина наш ключовий партнер в Європі – і в політиці, і в торгівлі, і в енергетиці.

"Візит Меркель доводить, що про Україну без України – ні слова, і без прямих переговорів з президентом України найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити", – підкреслив спікер Банкової.

Никифоров додав, що Меркель запрошують відвідати "Кримську платформу" 23 серпня, але ось чи залишиться вона – стане відомо найближчим часом.

Меркель в Україні

На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Ще не відомо, чи буде на ньому представляти Німеччину саме Меркель і чи візьме вона участь у святкуванні Дня Незалежності 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газогону.

А самій Меркель на посаді канцлерки ФРН залишилося недовго – наприкінці вересня відбудуться парламентські вибори у Німеччині і буде обраний новий канцлер.

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський побував у Німеччині з дводенним робочим візит. Український лідер зустрівся з очільником Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, 12 липня провів переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайером і канцлеркою Ангелою Меркель. Читайте детальніше, чим завершилися переговори Зеленського і Меркель.

У той же час канцлерка ФРН обнадіяла Зеленського – "Північний потік – 2" не стане заміною Україні.