У Зеленського назвали три міста, яким загрожує вторгнення РФ — ЗМІ

Розвідка назвала Зеленському три міста, на які Путін може піти з наступом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація не планує зупинятися на Донбасі та може піти на подальший наступ територією України.

Про це повідомляє "Українська правда".

Реклама

Деталі

"Спочатку доповідали силовики, які говорили про актуальну безпекову ситуацію, а також ділилися можливими прогнозами подій. Українська розвідка має дані, що ніби Росія не планує зупинятися на Донбасі та хоче продовжувати військову ескалацію далі. Передусім, у зоні ризику перебувають Харків, Херсон та Київ, як сказали представники розвідки", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання, на нараді в Офісі президента за участі керівництва Верховної Ради та фракцій пролунала нібито інформація про ймовірне погіршення безпекової ситуації на Донбасі в найближчих два дні.

Учасники зустрічі також обговорили запровадження надзвичайного стану в прикордонних з РФ областях. За даними ЗМІ, остаточне рішення вирішили ухвалити за підсумками подій ночі проти 23 лютого в районі проведення ООС.

Визнання "ЛДНР" Росією

Читайте також