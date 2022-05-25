Прихисток для дітей за кордоном: як приймають наймолодших евакуйованих українців

Українські організації перевірили умови проживання евакуйованих дітей за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук побувала за кордоном та оцінила умови проживання евакуйованих дітей-сиріт.

Як розповіла Герасимчук в інтерв’ю Фонду Ріната Ахметова, найбільше маленьких українців розселяють у Польщі, Німеччині та Італії.

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Частину дітей вивезли до Австрії, Туреччини, Чехії, Іспанії, Нідерландів, Румунії і Швейцарії. Країни приймали організовані групи дітей.

"Всі українські діти, з якими ми спілкувалися під час моніторингового візиту, говорили про те, що вони хочуть додому", – розповіла радниця-уповноважена.

Куди вивозять українських дітей / Фото: Фонд Ріната Ахметова

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Виклики перед координаторами

Координаційні групи зіткнулися з великою кількістю викликів щодо питань біженців, особливо дітей. Насамперед це масштабна міграція людей, яким потрібен прихисток і проблема сторони, що приймає, у тому, щоб забезпечити цей прихисток.

"Одна справа, коли люди тікають з країни і намагаються асимілюватися і залишитися жити там, куди приїхали. І зовсім інша – забезпечення тимчасового проживання", – наголосила Герасимчук.

За її словами, окрему увагу слід приділи психологічному стану дітей, які травмовані війною. Вони щодня чекають інформації про те, що нарешті можуть повернутися.

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Є й законодавчі нюанси, оскільки в Україні дитина може подорожувати самостійно з 16 років, а за кордоном підлітків вважають "дитиною без супроводу". Тож їм потрібно призначити тимчасового опікуна, чого не передбачено в українському законодавстві.

Кількість евакуйованих дітей з України / Фото: Фонд Ріната Ахметова

Закордонні приклади

Співпраця з організаціями в інших країнах допомагає і набувати нових знань. Хорошим прикладом є соціальний хаб у польській Стальовій Волі, де розміщують всіх дітей без батьківського супроводу.

У Польщі та інших країнах Європи є сімейний суд, який спеціалізується на швидкому призначенні тимчасового опікуна й влаштування дитини. За словами Дар’ї Герасимчук, було б непогано запровадити таку інституцію в Україні.

Серед цікавих ініціатив у Польщі – наявність дитячого омбудсмена з офісом на понад 80 працівників. Він має повноваження виступати на боці дитини в судових справах, діє й "гаряча лінія", де можна отримати корисну інформацію. Від початку війни ці послуги надають і українською мовою за номером: 800-12-12-12.

За результатами моніторингових візитів уже створили план дій, який передбачає запровадження низки змін в Україні. Це дозволить якомога швидше повернути як дітей, так і дорослих додому, коли закінчиться війна.

Допомога під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали про те, які актуальні види допомоги діють в Україні для переселенців. Це як грошова підтримка від держави, так і фінансування від міжнародних організацій.

Зокрема, українці можуть отримати щомісячну грошову допомогу від уряду. Для дітей та людей з інвалідністю сума допомоги становить 3000 грн/міс., а для решти – 2000 грн/міс.

Міжнародні гуманітарні організації підтримують українців із найбільш вразливих соціальних категорій. Віднедавна на грошову допомогу можуть розраховувати люди, евакуйовані із зон активних бойових дій і ті, хто проживають на тимчасово окупованих чи деокупованих територіях. Розмір виплат становить 2200-2500 грн на особу.

Майже мільйон українців отримає одноразову допомогу від держави у червні – це щорічна підтримка ветеранів. Від 612 грн можуть отримати люди зі статусом ветеранів війни, в’язнів концтаборів та гетто, а до 4421 грн – для інвалідів війни 1 групи і людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Раніше "Сьогодні" писали про те, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців. Водночас в ООН лякають злиднями через війну в Україні.