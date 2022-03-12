Вбивають своїх. У Києві під час бомбардування телевежі загинула росіянка

У столиці через обстріл загинула росіянка Ася Клімова / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під час обстрілу телевежі 1 березня загинула 32-річна росіянка Ася Клімова. Про зникнення Клімової 3 березня повідомив її брат.

Про це написав у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За словами брата, вона вийшла з дому, попрямувала у бік метро "Дорогожичі" (воно знаходиться неподалік телевежі) і з того часу більше не виходила на зв'язок. Одна із знайомих Клімової розповіла, що її впізнали за татуюванням.

Клімова народилася в Нижегородській області. До Києва вона переїхала близько півроку тому, у неї був тимчасовий дозвіл на проживання.

В останньому відео у себе в Instagram Клімова розповіла, що "за всі півроку жодного разу не зіткнулася з якоюсь злою реакцією" на те, що вона росіянка і скрізь говорить лише російською.

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Обстріл телевежі у Києві

У Києві 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі на Дорогожичах. Внаслідок атаки п'ять осіб загинули, ще п'ять отримали поранення. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлено цифрове мовлення каналів.

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