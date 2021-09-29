Вбивство українського спецпризначенця в Рівненській області: агентові ФСБ РФ повідомлено про підозру

Підозрюваний таємно переправив з РФ зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України повідомила про підозру агенту Федеральної служби безпеки Росії в державній зраді. Він входив до складу так званої бойової двійки, яка в 2016 році скоїла вбивство українського спецпризначенця в Рівненській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Підозрюваний таємно переправив з РФ зброю для скоєння злочину. Інший учасник групи був затриманий в листопаді 2016 року за спробу перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

"Двоє українських громадян були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України", – йдеться в повідомленні.

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У квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та співробітників вітчизняних оборонних підприємств. Отриману інформацію агенти передавали своїм кураторам.

Учасники групи отримали завдання і скоїли вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення.

Триває досудове розслідування.

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