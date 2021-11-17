Збитки на мільйон злотих: у Польщі п'яний українець влаштував ДТП

У крові чоловіка виявили 2 проміле алкоголю/Колаж: Сьогодні

У Польщі, де нещодавно розбився автомобіль з українцями, знову сталася ДТП за участі нашого громадянина. Чоловік був у нетверезому стані.

Про це повідомляє пресцентр рятувальної служби Польщі.

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Деталі ДТП

Аварія сталася у вівторок, 16 листопада, у населеному пункті Котово Великопольського воєводства. Транспортний засіб рухався трасою державного значення, злетів з дороги в місці будівництва нового мосту і частково впав у річку. З'ясувалося, що водій вантажівки — громадянин України. Чоловік був п'яний. Тест показав наявність у нього в крові понад 2 проміле. Він серйозних травм не отримав, його життя загрози немає.

ДТП сталася у вечірню пору/Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Збиток від аварії

Вантажівка перевозила сільськогосподарську техніку. Збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 млн злотих, а це — понад 6 млн гривень. У цю суму входить також пошкодження нового мосту. Крім цього, внаслідок ДТП стався витік дизельного палива в річку. Фахівці з'ясовують ступінь забруднення.

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Водій транспортного засобу залишився живим/Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

Через ДТП водій завдав збитків приблизно на 1 млн злотих/Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

ДТП у Львівській області

У Червоноградському районі Львівської області у ДТП потрапив шкільний автобус. На момент аварії у ньому було 12 учнів. Автобус зіткнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок аварії постраждав 16-річний школяр. Він отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем до 3 років.

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