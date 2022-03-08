Удар у серце Путіна! Реакція Зеленського на санкції США проти РФ

Зеленський подякував Байдену за санкції для РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нові жорсткі санкції США проти РФ – заборона на імпорт нафти та газу із країни-окупанта. Він заявив, що ці обмеження – рішучий удар у серце військової машини президента РФ Володимира Путіна.

Про це Зеленський написав у Twitter.

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"Дякую США та Джо Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема, за заборону російської нафти, газу та вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цьому прикладу", – написав президент України.

Зеленський задоволений санкціями для РФ. Скрін

Коротко про нові санкції

8 березня президент США заявив, що країна не субсидуватиме війну РФ проти України. У зв'язку з цим США забороняють імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв із Росії, а також нові інвестиції у російський паливно-енергетичний комплекс.

Слідом за США від російської нафти відмовилася і Велика Британія. Країна планує повністю припинити імпорт нафти до кінця 2022 року. Наразі російські поставки становлять 8% загального імпорту до Британії, а у США – 7% .

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