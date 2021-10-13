Загроза нової епідемії? В Україні низький рівень вакцинації проти поліомієліту

Низький рівень вакцинації загрожує поширенням вірусу/Колаж: Сьогодні

6 жовтня в Рівненській області у дитини підтвердили небезпечне захворювання — поліомієліт. В Україні низький рівень вакцинації від цієї хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Поширення вірусу

Низький рівень вакцинації в Україні може спровокувати циркуляцію вірусу в країні. За даними Міністерства охорони здоров'я, найнижчий рівень щеплень проти поліомієліту в Україні в таких областях:

Херсонській області — 40,7%;

Івано-Франківській області — 42,2%;

Закарпатській області — 43,1%;

Харківській області — 46,5%

Одеській та Київській областях — 47,5%.

Що це за хвороба?

Поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке викликає поліовірус. Хвороба здатна протікати з ураженням ЦНС, з виникненням парезів і паралічів. Іноді хворі помирають.

Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя.

Реклама

Читайте також