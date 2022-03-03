Загроза ракетного удару! У низці міст звучить сирена – список

Влада міста знову попереджає про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні як мінімум у 13 областях оголосили повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно пройти в укриття. У Мережі пишуть, що є загроза ракетного удару по українських містах.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Де звучить сирена:
- Київ та Київська область;
- Житомир;
- Хмельницький;
- Львів;
- Кам'янець-Подільський;
- Івано-Франківськ;
- Волинська область;
- Чернігів;
- Чернівці;
- Черкаська область;
- Миколаїв;
- Одеса;
- Запоріжжя;
- Лубни.
Нагадаємо, для мешканців Києва створили онлайн-мапу укриттів. Кожен українець може знайти бомбосховища біля свого будинку та евакуюватися туди у разі небезпеки.
Ситуація в Україні 3 березня
- Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.
- Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
- У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
- Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових в Україну без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.