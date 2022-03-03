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Загроза ракетного удару! У низці міст звучить сирена – список

Тетяна Очеретяна
3 березня, 01:58
Жителям мінімум 13 областей треба терміново пройти в укриття через повітряну тривогу – у столиці вже почалися вибухи

Влада міста знову попереджає про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні як мінімум у 13 областях оголосили повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно пройти в укриття. У Мережі пишуть, що є загроза ракетного удару по українських містах.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Де звучить сирена:

  • Київ та Київська область;
  • Житомир;
  • Хмельницький;
  • Львів;
  • Кам'янець-Подільський;
  • Івано-Франківськ;
  • Волинська область;
  • Чернігів;
  • Чернівці;
  • Черкаська область;
  • Миколаїв;
  • Одеса;
  • Запоріжжя;
  • Лубни.

Нагадаємо, для мешканців Києва створили онлайн-мапу укриттів. Кожен українець може знайти бомбосховища біля свого будинку та евакуюватися туди у разі небезпеки.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.
  • Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.
  • У Києві вночі 3 березня користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста.
  • Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових в Україну без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.