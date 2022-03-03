Загроза ракетного удару! У низці міст звучить сирена – список

Влада міста знову попереджає про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні як мінімум у 13 областях оголосили повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно пройти в укриття. У Мережі пишуть, що є загроза ракетного удару по українських містах.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Де звучить сирена:

Київ та Київська область;

Житомир;

Хмельницький;

Львів;

Кам'янець-Подільський;

Івано-Франківськ;

Волинська область;

Чернігів;

Чернівці;

Черкаська область;

Миколаїв;

Одеса;

Запоріжжя;

Лубни.

Нагадаємо, для мешканців Києва створили онлайн-мапу укриттів. Кожен українець може знайти бомбосховища біля свого будинку та евакуюватися туди у разі небезпеки.

Ситуація в Україні 3 березня