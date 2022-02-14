Загроза з РФ: як працють морські порти та повітряний простір в Україні

Мінінфраструктури контролює ситуацію в повітряному та морському просторах/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві інфраструктури намагаються забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі. Нині українське небо відкрите, а порти в Чорному морі працюють у штатному режимі.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Безпека у повітряному просторі

Політик нагадав, що в неділю, 13 лютого, урядом було прийнято рішення про виділення 16,6 млрд грн з резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів літаків у повітряному просторі країни. Кошти зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку Міністерства інфраструктури України та, у разі потреби, зможуть бути використані для гарантування фінансової безпеки польотів в Україні. Їх вистачить для покриття 23 страхових випадків.

Як зазначив Кубраков, уже є низка позитивних прецедентів у перемовинах українських авіакомпаній зі страховими компаніями. Так, наприклад, SkyUp повністю відновив продаж квитків на авіарейси, які до цього були скасовані. Крім того, позитивні зрушення є і в інших компаній, зокрема Bees Airline та Міжнародних авіаліній України. Наразі здебільшого є домовленості про подовження страхового обслуговування з щоденним погодженням.

"Так, це ще не ідеальні умови, але вони дозволяють стабілізувати динаміку польотів, а головне попередити паніку, яка грає на користь лише нашим ворогам", — підкреслив міністр інфраструктури.

Кубраков згадав й про вивезення літаків МАУ з України в Іспанію. Він наголосив, що було вивезено виключно ті літаки, які не використовуються перевізником. За інформацією керівництва компанії, авіафлот у складі 16 літаків наразі повністю покриває потребу ринку. Авіакомпанія працює у звичному режимі.

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Обстеження морського коридору

Міністр інфраструктури заявив, що сьогодні буде завершено обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 метрів підтверджено, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними. Після отримання повних результатів, усі необхідну інформацію буде розіслано суднам. Про блокаду портів Чорного моря наразі не йдеться. Кубраков зауважив, що підтвердженням цьому є те, що буквально годину назад з зернового термінала Neptune у порту Південний новим коридором пройшов балкер MV Melia. Наразі це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалось цим маршрутом.

Велике будівництво

Як повідомив Олександр Кубраков, уже за декілька тижнів в Україні розпочнеться третій будівельний сезон "Великого будівництва".

"Це 5 500 км державних доріг, 300 штучних споруд, 750 км залізничних колій, 1500 нових вантажних вагонів, нові злітно-посадкові смуги, модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, розбудова перших пілотних шести Національних природних парків, старт оновлення шести Дніпровських судноплавних шлюзів, масштабні будівельні роботи в українських портах тощо", — зазначив міністр інфраструктури.

Авіаситуація в Україні

У неділю народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже з понеділка, 14 лютого, над Україною і з неї перестануть літати всі великі авіакомпанії, оскільки страхові компанії відмовилися покривати страхові випадки, що сталися в нашому повітряному просторі.

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Такі заяви були зроблені через повідомлення про напад Росії, який ніби то має відбутися найближчим часом.

Про припинення польотів вже повідомила авіакомпанія KLM, роздумує над цим рішенням компанія Lufthansa. Також 13 лютого в Кишиневі був посаджений рейс Фуншал (Португалія) – Київ, авіакомпанії SkyUp.

З'ясувалося, що літак було взято у лізинг і його власник заборонив компанії літати над Україною через напружену ситуацію з безпекою. Попри паніку, в уряді переконують, що повітряний простір над Україною не мають наміру закривати й він повністю безпечний.

Для того, щоб якось вплинути на рішення авіакомпаній, Кабмін навіть виділив 16 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі країни.

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