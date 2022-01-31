Загроза вторгнення в Україну. Чи може тиск західних лідерів вплинути на Росію

Українські військові мають бути готові до будь-якого сценарію щодо можливої війни з Росією

Президент США Джо Байден та британський прем'єр Борис Джонсон днями заявили – найближчим часом планують перекинути частину військ до Східної Європи. Потужний удар проти кремлівських бізнес-еліт анонсував МЗС Великої Британії. Конфісковуватимуть їхнє майно та активи.

Журналістка "Сьогодні" Наталія Кравченко розібрала, чи здатний тиск Заходу змусити Росію відійти від України.

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27 січня до російського МЗС під'їхав чорний "Шевроле" американського посла. Джон Салліван особисто привіз Сергію Лаврову письмову відповідь на ультиматум, оприлюднений Кремлем 15 грудня. В будівлі Салліван провів пів години – надто багато для простої передачі пошти, але достатньо, щоб передати щось на словах.

І в НАТО, і в Держдепі запевняли – жодної здачі позицій не буде, але готові до діалогу з Росією.

"Ми дуже старанно працюємо, пропонуючи як дипломатичний шлях, так і шлях оборони та стримування. Цілком очевидно, що агресія для Путіна матиме серйозні наслідки. Тому вибір за ним", – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Відповідь від НАТО міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на брифінгу назвав хамською, від Вашингтона більш-менш свідомою, але все одно був невдоволений.

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"Щодо головного питання реакції позитивної в цьому документі немає. А головним питанням, нагадаю, є наша чітка позиція щодо неприпустимості розширення НАТО на Схід", – сказав Лавров.

Американці текст на широкий загал просили не виносити. Лавров пообіцяв, але це не так.

"Він узгоджений з усіма союзниками США та з українською стороною, тому у мене немає жодних сумнівів, що найближчим часом станеться витік", – сказав Лавров.

Ну, звичайно, що це не вони (Росія – ред.) організують витік. З 2014 року тільки й чути, що їх ніде немає, і вони ні в чому не винні.

Бойові машини РФ на українському кордоні

У ніч проти 24 січня до українських кордонів Росія стягувала бойові машини десанту. Відео оприлюднили дослідники СІТ. Вони ж з'ясували, що поїзд йшов з Іванівської області, де дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк. Декілька тижнів тому він брав участь у введенні військ ОДКБ до Казахстану. А потім оприлюднили офіційне відео міноборони Федерації. Під виглядом спільних навчань до Білорусі прибув зенітний ракетно-гарматний дивізіон Панцир-С.

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З анафеми нервово виліз президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати війська", – сказав Лукашенко.

Ймовірні сценарії розвитку подій

До 20 лютого вздовж кордону, якого у нас із Білоруссю понад тисячу кілометрів, відпрацьовуватимуться відбиття зовнішніх загроз. І зараз набула поширення версія, що саме там Кремль і готує провокацію. Наліпити на російських десантників білоруські шеврони – справа кількох годин. А далі Путін піде рятувати Україну, остаточно проковтуючи й Білорусь.

Виглядає апокаліптично, але в умовах гібридної війни будь-який сценарій можливий, як і те, що всі сценарії можуть реалізовуватися одночасно.

Росія на морі

Не вгамується Росія і на морі. З анексованого Криму на навчання вивели 20 кораблів Чорноморського флоту. Екіпажам поставлено завдання відпрацьовувати безпечне маневрування в районах з інтенсивним судноплавством. В яких районах – не уточнюється.

Ну а нам своє робити. На Яворівському полігоні, попри жахливу погоду, чудово відпрацювали надані Британією НЛОУ – гранатомети з самонаведенням. Освоювати новітню зброю англійці українців навчили лише за 4 дні. Мішенню були – макети бойової машини піхоти. Стріляти з "НЛОУ" можна з вікна, з окопу, з бронетранспортера.

Новий пакет допомоги від США

Тим часом у США заявили про новий пакет військової допомоги Україні. Що саме в ньому буде – не кажуть, але до того звучали припущення, що Україні нададуть гелікоптери Мі-17.

Тільки за цей тиждень у "Борисполі" сіли 4 борти з військовою допомогою від США. Зокрема, привезли боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси Джавелін.

Санкції проти Путіна

Ну а в Білому Домі нарешті заговорили про персональні санкції. Президент США Джо Байден заявив, що розглядатиме можливість запровадження персональних санкцій проти президента Російської Федерації Володимира Путіна. Може, особисто Путіну і не страшно, бо, як запевняє його речник Дмитро Пєсков, Володимир Володимирович живе лише на президентську зарплату і скромні доходи розміщує виключно у російських банках. А його мільярдні статки та палаци – вигадки підступних ворогів. А от оточення Путіна точно напружилося.

Розрив відносин Росії із Заходом

За деякими ознаками Кремль, зрозумівши, що програє у протистоянні з НАТО та Вашингтоном, почав активно вибудовувати власну зону впливу по лінії Москва-Берлін-Пекін. Тільки уявіть – німецькі технології, російська сировина, китайський ринок. Новий монстр на світовій карті майже готовий.

"Путін зараз їде на Олімпіаду до Китаю і за деякою інсайдерською інформацією везе туди великий стратегічний договір на підпис Сі Цзіньпіну. Конфронтація, я думаю, була розпочата, щоб поламати угоду Москва-Берлін-Пекін і її існування ставить повністю під питання існування цього троїстого Союзу", – сказав військовий експерт Олег Жданов.

Але китайці грають у довгий час і добре знають ціну російської еліти, і де вона зберігає статки. Тому нібито Пекін вимагає від Москви повного розриву відносин із Заходом.

"Путін не вічний. Він колись піде. І щоб із відходом Путіна еліта знову не кинулася на Захід, треба спалити всі мости. Тому Росія теж йде на конфронтацію і війна з Україною може стати таким сигналом до повного розриву дипломатичних, економічних та торгових відносин", – сказав Олег Жданов.

Нагнітання обстановки

Ну а у світових ЗМІ розгортається скандал через нібито непорозуміння між Києвом та Вашингтоном. Після телефонної розмови американського та українського президентів 27 січня у західній пресі з'явилися натяки, що Банкова свідомо зменшує ризики вторгнення. Вже 28 січня на пресконференції для іноземних журналістів президент України Володимир Зеленський запевняв, що розбіжностей із Байденом немає, всі ризики добре усвідомлюють, але просить тільки не нагнітати, щоб не обвалити ринок.

Паніка лідерів держав

Через всі ці сигнали, що завтра війна, сигнали пішли навіть від серйозних лідерів держав, вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, кажуть, що завтра війна і це паніка, це паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі.

Не паніку, а хвилю обурення ледь не спровокувала зустріч радників у нормандському форматі. Річ у тім, що раніше за офіційні повідомлення з'явилася інформація, що Київ нібито погодився на прямі переговори з ватажками самопроголошених утворень. Тим самим виводячи Росію за межі конфлікту. Швидко з'ясувалося, що то був фейк.

"Цікаво, що його злили або оприлюднили через німецьке пресагентство. Або це зробили росіяни через якесь вкидання, або це було зроблено на користь власне самої Німеччини й Німеччина, можливо, теж включилася в цю інформаційну війну", – сказав політичний аналітик. Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Домовленість між РФ та США

Про те, що між Росією та Вашингтоном виникла якась домовленість про Мінські угоди, було відомо ще з червня минулого року, коли у Женеві зустрічалися Байден та Путін. Вони про це сказали. Але промовчали, про що конкретно домовилися.

Зараз із зухвалої поведінки Кремля випливає, що нібито у них чи не карт-бланш на втілення забаганок про прямі переговори України з самопроголошеними "ЛДНР", а потім і зміни до Конституції, і вибори. Але вони вже вісім років цього хочуть.

"У самій Україні, громадянським суспільством перш за все не буде сприйнято як прийнятне. Це може спровокувати з дуже високою ймовірністю серйозну внутрішньополітичну дестабілізацію, що своєю чергою і є метою Росії та їхніх переговорів. Не досягнення домовленостей чи виконання домовленостей, а доведення України до такого стану, коли в ній виник новий внутрішній конфлікт", – сказав Горбач.

Нова зустріч у Берліні

Поки що після 8-годинної зустрічі в Парижі є домовленість про нову зустріч у Берліні за два тижні.

А от із перенесенням засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська до Стамбула зараз не склалося. Реджеп Тайіп Ердоган цього тижня активно включився в гру і через своїх радників передав до ОБСЄ запрошення зробити переговорний майданчик у Туреччині.

Зрозуміло ж, що до Лукашенка більше не поїде жодна людина при здоровому глузді. Але виявилося, що і до Стамбула пустять не всіх. У представників ОРДЛО, яких як присутніх допускають на засідання ТКГ, крім паспортів самопроголошених утворень, інших немає. Ну, а в міжнародному праві, на щастя, немає норми визнавати липові документи.

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