"Україна 24" в День Незалежності проведе спецефір і нагородження "Герої Сьогодні"

«Україна 24» і новини «Сьогодні» готують масштабне святкування Дня Незалежності

24 серпня канал "Україна 24" і новини "Сьогодні" проведуть масштабне святкування 30-річчя незалежності країни. Інформаційна команда готує святковий спецефір, а також вручення нагороди "Герої Сьогодні" на мальовничій локації у центрі Києва.

Святкування на головному інформаційному каналі країни буде відбуватися протягом дня. Ведучі і журналісти готують репортажі, ексклюзивні сюжети, привітання від зірок шоу-бізнесу і відомих спортсменів.

Що планують на День Незалежності?

Новинна команда буде транслювати головні події у столиці та регіонах , зокрема, парад до Дня Незалежності на центральній вулиці Києва.

, зокрема, парад до Дня Незалежності на центральній вулиці Києва. Новинна Група Україна вручить премію "Герої Сьогодні". Нагородження пройде в Києві на оглядовому майданчику біля монумента "Батьківщина-Мати". На сцені ведучі Василь Голованов і Віолетта Логунова розкажуть про життя героїв і запросять їх поділитися своєю історією. Також на локації з героями будуть спілкуватися ведучі Катерина Федотенко і Микита Міхальов.

Нагородження пройде в Києві на оглядовому майданчику біля монумента "Батьківщина-Мати". На сцені ведучі Василь Голованов і Віолетта Логунова розкажуть про життя героїв і запросять їх поділитися своєю історією. Також на локації з героями будуть спілкуватися ведучі Катерина Федотенко і Микита Міхальов. У студії "Україна 24" Олена Цинтила і Сергій Чернишов будуть знайомити глядачів з видатними українцями.

З 17:00 до святкування в ефірі приєднаються ведучі авторських програм Тигран Мартиросян, Євген Кисельов і Наташа Влащенко.

"Ми бачимо своє надзавдання в тому, щоб не просто відстежувати події та вчасно інформувати про них свого глядача, наша місія – помічати героїв буднів. Людей, які роблять цей світ кращим, виконуючи, здавалося б, звичайні речі. Нагорода "Герої Сьогодні" – це щира подяка простим українцям, невідомим широкому загалу, але їхніми подвигами варто пишатися. Ми відзначаємо людей, здатних на неймовірні вчинки, тих, хто готовий жертвувати всім заряди порятунку інших", – зазначив головний редактор Новинний Групи Україна Юрій Сугак.

Нагадуємо, що 25 серпня стартує грандіозний мультимедійний проєкт "Україна, яку будуємо ми", у якому будемо згадувати історію України і розповідати про ключові моменти становлення незалежності.

Як відзначатимуть у столиці?

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Президент Володимир Зеленський під час презентації заходів до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася у 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.