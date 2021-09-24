"Україна 24" запускає ексклюзивну програму "Підсумки місяця з доктором Комаровським"

Проєкт виходитиме в останню суботу щомісяця о 19.00

Євген Комаровський в осінньому інформаційному сезоні підсилить команду каналу "Україна 24" й стане головним експертом нової програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським". Прем'єра проєкту відбудеться вже цієї суботи о 19.00.

У програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" лікар-педіатр вищої категорії, кандидат медичних наук, письменник і блогер реагуватиме не тільки на теми, що стосуються здоров'я, але й на важливі новини, які зачепили його за живе.

Як головний експерт програми, Євген Комаровський щомісяця підбиватиме підсумки й аналізуватиме, чому відбуваються ті чи інші резонансні події, і наскільки здорове сучасне суспільство.

Ведучим прем'єрного випуску стане Василь Голованов. Ексклюзивний проєкт виходитиме в останню суботу кожного місяця о 19.00.

"Ім'я доктора Комаровського відомо чи не кожному українцю. До його експертної думки прислухаються мільйони. І нам, як каналу номер один в Україні, також важливий його погляд на все, що відбувається. Тому в програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським" говоритимуть не тільки про здоров'я людей, як ми звикли, а й про здорове суспільство в цілому. А хто, як не лікар може правильно поставити діагноз?", — головний редактор "Новинної групи Україна" Юрій Сугак.

Не пропустіть "Підсумки місяця з доктором Комаровським" вже цієї суботи на головному інформаційному каналі — "Україна 24".