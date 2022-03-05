"Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях", — Ляшко

Олег Ляшко вірить, що українська армія переможе окупантів / Колаж "Сьогодні"

Чим Україні можуть допомогти європейські партнери, чому досі не вирішене питання повернення Криму та Донбасу та яка доля чекатиме на окупантів — журналістка сайту "Сьогодні" Уляна Лебіч поспілкувалася із лідером Радикальної партії Олегом Ляшко.

Подробиці читайте у ексклюзивному інтерв'ю.

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— Була інформація, що Ви потрапили під обстріли. Який зараз Ваш моральний стан?

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— Вся країна зараз під обстрілами, від сходу до заходу. Немає жодного безпечного місця, на жаль, в країні через російську агресію. Тому як мій стан — це питання другорядне. Головне — який стан у наших захисників, щоб у них було здоров'я, сили і щоб весь народ підтримав українську армію. Як ми завжди і казали і попереджали, що єдиний, хто захистить Україну — це українська армія, більше ніхто.

Знаєте, є такий вислів: "Не годуй свою армію — будеш годувать чужу". Сьогодні ми нарешті ще раз у цьому переконалися. Що треба свою годувати, озброювати і все робити, щоб наша була найкраща. Тому, що коли ворог приходить, ніхто не прийде тебе захищати — ні поляки, ні німці, ні американці. Тільки українці захистять свою землю і українська армія.

— Як Ви вважаєте, чи достатньо нам допомагають наші західні партнери? Чи потрібно було б трішки краще?

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— Не знаю, чи трішки краще, але точно набагато раніше треба було допомагати. Коли тільки після наступу Путіна, після того, як його фашистські війська напали на нашу країну, вони почали надавати нам допомогу і ще й вагаються, дати чи не дати. Це треба було давно робити. Не після нападу санкції, а санкції для того, щоб не було нападу. І ми закликали до цього наших міжнародних партнерів.

На превеликий жаль, вони то газопроводи північні будували, то гроші рахували замість того, щоб тепер рахувати, скільки гине українців через російські бомбардування. Тому я вважаю абсолютно аморальною поведінку тих, хто навіть сьогодні вагається у Європі, чи допомагати Україні, чи не допомагати. Бо Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях. Якщо вони не розуміють, що ми захищаємо і їх, то це такий рівень тих, хто сьогодні керує світом. Довели світ до Третьої світової війни, загравали.

Путіна треба було зупиняти у 2008 році, коли він напав на Грузію, у 2014-му, коли захопив Крим і Донбас, а не домовляться з ним, умиротворяти і думати, що таким чином вони зупинять агресію. Ні, не зупинили. Тому висновок один: єдина можливість зупинити Путіна — це дати йому по зубам зараз так, щоб у Москві був підписаний Акт про капітуляцію.

— За 8 років два президенти, один — Петро Порошенко, другий — Володимир Зеленський, не вирішили ні питання Криму, ні питання Донбасу. Чому так сталося? Чому ніхто не сів за стіл переговорів, аби не допустити тих жахіть, які відбуваються зараз?

— Ні Порошенко, ні Зеленський не могли вирішили питання Криму і Донбасу з однієї причини: Путін не збирався вирішувати ці питання. Тому, що Росія, яка весь час вимагала від України виконання Мінських домовленостей, сама їх не збиралася виконувати. І так зване визнання Л/ДНР, роздача російських паспортів на Донбасі — це підтвердження, що Москва одразу не збиралася повертати Україні території, не збиралась виконувати Мінські домовлності і вони готувалися до війни проти України.

Документи, вилучені нашими військовими у полонених фашистів, показують, що війна готувалася давно. Диверсійні групи, яких засилали сюди в Україну, в тому числі, в Київ, засилалися сюди давно. Тобто, план Москви був один — це не план миру чи повернення територій на Донбасі і в Україні, а навпаки розв'язання війни проти України. Тому ніхто, ні Зеленський, ні Порошенко, ні навіть Ляшко не зміг би у дипломатичний спосіб повернути Крим і Донбас.

Але сьогодні руки розв'язані. Російська агресія проти України дає нам шанс повернути в Донецьк, і Луганськ, і Крим у військовий спосіб.

— Чи можуть наші західні партнер зробити ще якийсь крок, аби остаточно нам допомогти, наприклад, закрити небо?

— Ніхто українцям не допоможе, якщо ми самі себе не захистимо. Але, безумовно, наші західні партнери і союзники можуть зробити значно більше для підтримки України. І це не лише закриття неба. Небо можна закрити і давши Україні найсучасніші засоби протиповітряної оборони. Сьогодні Росія, на жаль, домінує в небі. Тому вони обстрілюють "Градами", бомблять українські міста і села. Дайте нам протиповітряну оборон для того, щоб автоматом збивати фашисткі ці десанти літаків, гелікоптерів. Щоб зробити залізний купол над українським небом.

Наші союзники повинні дати нам авіацію для того, щоб наші аси найкращі літали на найсучасніших літаках і збивали російських фашистів у небі.

— Тобто, на Вашу думку, найперший крок, реальна допомога — це саме повітряні сили з Європи і США, правильно?

— Зброя для української армії найсучасніша, гуманітарна складова для громадян, які сьогодні страждають від російських фашистів, ну і, безумовно, санкції, щоб й*бнути на*ер всю російську економіку. І повинні припинити купувати в Росії газ і нафту.

40% російського бюджету за минулий рік — це надходження від продаж газу і нафти. Тому Європа і всі, хто розказує, що з нами, припиніть купувати російські газ і нафту, припиніть фінансувати агресію проти України!

— Наскільки я знаю, Німеччина заявила про те, що збирається мобілізувати усі сили для того, аби відірватися від "газової голки" Росії. Але ж це вдарить економічно і по Європі, чи буде вона готова зараз зробити цей крок?

— Зараз треба не гроші рахувати, які тратить Європа. А Європа має рахувати, скільки життів вони врятують. Жодні гроші не варті ні одного життя маленької дитини, яка гине у Харкові, у Сумах, Маріуполі чи в Києві. Жодні гроші не варті того, щоб лилася людська кров. Допомагаючи українцям, вони допомагають самі собі.

— Як, на Вашу думку Путін, закінчить своє нікчемне життя?

— Путін — це Гітлер 21-го століття. Він має закінчити так само. А вся путінська кліка — на лаві підсудних нового Нюрнберзького трибуналу. Чи це буде Харківський, чи Київський, чи Охтирський, чи Маріупольський трибунал. Вони сьогодні розстрілюють наші міста, вбивають наших людей.

— Чи швидко це трапиться?

— Це залежить тільки від нас. Ми, українці — нездоланна нація. Міжнародний фронт проти цього Гітлера сучасності, українська боротьба — це те, що пришвидшує перемогу, і Росія підпише Акт капітуляції в Москві.

Ми звільнимо Донбас, ми звільнимо Крим, ми повернемо всі наші території, в мене немає жодних сумнівів. Ніхто ніколи не захопить Київ. Безумовно, однозначно, я абсолютно впевнений, що Україна переможе і всі українці переможуть.

Але важливо, щоб якомога менше людей полягло, якомога менше крові пролилося. Саме для цього нам треба максимальна міжнародна підтримка, їхні найсучасніші технології, найсучасніші засоби захисту, найсучасніша зброя. Це те, що допоможе врятувати життя мільйонів українців. Цей фашист, цей варвар 21-го століття, кремлівський шизофренік, фюрер, який з’їхав з глузду, який готовий заради своїх амбіцій поховати весь світ під ядерною небезпекою, повинен бути зупинений!

Київ стоїть, Україна стоїть, ніхто руки не опустить, ніхто не здасться. Українська нація сьогодні демонструє всьому світу, як треба захищатись. Ми переможемо тому, що ми захищаємо свою рідну землю. А ворог програє тому, що за його спиною немає правди немає справедливості. Це загарбники, які прийшли на чужу землю і тут поляжуть ті, хто не здасться.

— Слава Україні!

— Героям Слава!