Україна готова до воєнного стану – Стефанчук

Стефанчук розповів про те, що необхідно для запровадження воєнного стану в країні / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська влада володіє всією інформацією про ситуацію в Росії і готова до будь-якого сценарію. Про це під час брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Трансляцію вів телеканал Україна 24.
"Ми всі володіємо інформацією про ту ситуацію, яка відбувається в Російській Федерації. Хотів звернути вашу увагу на те, що в цей період тиражується багато фейкової інформації, тому ми чекатимемо лише офіційну інформацію, яка приходитиме звідти. Ще раз підкреслю, ми готові до будь-якого розвитку подій", – сказав він.
Стефанчук також зазначив, що Україна вважає за краще все вирішувати дипломатичним шляхом.
Говорячи про те, чи буде запроваджено надзвичайний чи воєнний стан на території України, він зазначив, що поки що такого указу президента немає.
"Верховна Рада приймає рішення запровадження будь-якого з цих станів виключно на підставі указу президента. Поки що немає такого указу – говорити нема про що. Україна є прихильником вирішення питання політико-дипломатичним, а не військовим шляхом", – сказав він.
Чи буде воєнний стан в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав для запровадження воєнного стану в Україні немає. За його словами, воєнний стан у країні вводиться в тому випадку, якщо є агресія "як уже вторгнення".
Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що паніку активно розганяють у тому числі депутати, пересилаючи фейки один одному про воєнний стан у країні.
Питання щодо Донбасу залишається невирішеним
- 10 лютого у Берліні відбулася чергова "нормандська зустріч радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривали майже дев'ять годин, але не призвели до підписання загального документа. Каменем спотикання став пункт Мінських угод про особливий статус Донбасу.
- Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.
- Голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.