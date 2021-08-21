Україна готова прийняти афганських біженців – Держдеп США

Евакуація людей з Афганістану / Фото: REUTERS

Представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна, зробила щедру пропозицію щодо переселення афганців із групи ризику.США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

"Ми висловлюємо особливу подяку нашим партнерам по всьому світу, які зіграли важливу роль у цій операції на всіх її етапах. Бахрейн, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Великобританія і Узбекистан допомагали або скоро будуть допомагати з транзитом американців або, в деяких випадках, інших людей через свої території в безпечне місце", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Албанія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Чилі, Косово, Північна Македонія, Мексика, Польща, Катар, Руанда, Україна і Уганда також запропонували свою допомогу у переселенні афганців з групи ризику.

За словами Прайса, за минулий тиждень на американських військових літаках США евакуювали близько 13 тисяч осіб, а з кінця минулого місяця – понад 18 тисяч осіб. Лише за останні 24 години військові США евакуювали 5700 людей.

Що відбувається в Афганістані

Після того як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицюі понад 20 провінцій країни. А потімталіби увійшли до Кабула, який залишив президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі.

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