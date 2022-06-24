Україна і Молдова відновлять залізничне сполучення після 25 років паузи

Україна та Молдова восени відновить залізничне сполучення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна та Молдова цієї осені планує відновити залізничне сполучення для вантажних перевезень. 25 років рух був припинений.

Про це повідомили в міністерстві інфраструктури та регіонального розвитку Молдови.

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Вантажні перевезення здійснюватимуться на залізничній ділянці Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова).

"Таким чином, Республіка Молдова зможе експортувати/імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї, зменшуючи затори в порту Рені. Водночас через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Республіки Молдова та до країн ЄС", – йдеться в повідомленні.

В мінінфраструктури Молдови додали, що будівництво ділянки планується провести на відстані приблизно 23 км. З них 1,2 км залізниці буде побудовано на території Республіки Молдова. Ділянка залізниці Березино-Басарабяська на території України була відкрита ще 1997 року.

Україна та Молдова – кандидати на вступ до ЄС

Країни Європейського Союзу вчора, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

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Голова Євроради Шарль Мішель підтвердив схвалення самітом ЄС статусу кандидатів для України та Молдови.

"Є угода. Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата у члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітання президенту України Зеленському та Молдови Маї Санду та народам України й Молдови. Наше майбутнє разом", – сказав Мішель.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Молдові вирішили питання з російською пропагандою. Також ми писали, що Зеленський проведе нараду щодо "дорожньої карти" вступу України до Євросоюзу.