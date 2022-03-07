Україна та РФ готуються до третього раунду переговорів – призначено час

Михайло Подоляк вирушає на переговори. Колаж "Сьогодні"

Українська та російська делегації сьогодні проведуть черговий раунд переговорів щодо врегулювання розв'язаної Росією війни. Про це повідомив член нашої делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори щодо РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", – написав він у Twitter.

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Зазначимо, що сьогоднішня зустріч нашої делегації з росіянами відбудеться у білоруському Бресті.

Переговори України та РФ

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень із лідерами держави.

Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілів. Хоча, в результаті, Росія зірвала домовленості та почала стріляти в мирних жителів.

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Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, бо їй став дорогим її імідж у світі.