Україна не капітулюватиме! Не вірте дипфейкам – Центр інформбезпеки

Фото: колаж "Сьогодні"
Ймовірно, Росія спробує використати дипфейк звернення президента Володимира Зеленського, який нібито оголошуватиме про капітуляцію України.
Про це попереджають у Центрі інформаційної безпеки.
Така технологія дозволяє у відео замінювати особи відомих людей, які майже неможливо відрізнити від справжніх. Однак таке відео фейкове – воно створене через алгоритми машинного навчання.
Відтак українців просять знати, що якщо таке відео з'явиться, – це фейк. Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі.
"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається тільки придумати фейкову перемогу, закрити в себе інтернет та всі контакти з іншим світом", — наголошують на Центрі інформаційної безпеки.
Ситуація в Україні 2 березня
- В Енергодарі місцеві жителі заблокували просування окупантів. Люди вийшли з українськими прапорами та перекрили дорогу, щоб не пустити їх у місто.
- Фермери забрали у російських окупантів військову техніку. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
- У Коростені на Житомирщині російські військові вдарили по блокпосту. Відбулася повітряна атака, внаслідок якої загинули щонайменше чотири особи.
- У Житомирі російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, з них одна дитина. Ще троє постраждали.
- Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Нагадаємо, що використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають у пресі "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.