Україна не готує жодних диверсій на Донбасі – МЗС відповіло на звинувачення РФ

Представник міністерства Олег Ніколаєнко / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не проводить і не планує диверсії на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко.

"У зв'язку із звинуваченнями російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі МЗС України заявляє про наступне: українські громадяни живуть з обох боків лінії розмежування, їх мир, безпека та благополуччя є абсолютним пріоритетом для української держави. Твердження про нібито намір української влади на наступальну операцію у Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності", – сказав він.

Також він зазначив, що РФ розпочинає кампанію з поширення масової дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури з Мінських угод про озброєння та ескалацію частки ситуації у сфері безпеки.

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Ніколаєнко закликав міжнародне суспільство – іноземні держави та міжнародні організації – негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі.

Що відбувається на Донбасі

17 лютого стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеного пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд потрапив у двір Врубівського ліцею. Також снаряди потрапили до дитячого садка – 8 дітей евакуювали. Поранення отримали 2 жінки та чоловік – їх госпіталізували. Було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт. Станиця Луганська.

Крім того, 18 лютого на окупованих територіях Донбасу на телебаченні прозвучала заява бойовиків про можливу майбутню евакуацію жителів Донецька в Ростовську область.

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Москві нічого не знають про евакуацію людей з окупованого Донбасу.