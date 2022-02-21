Україна не нападала на Донецьк і Луганськ — заява Кулеби

Кулеба зажадав спростування / Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Київ зажадав від Москви негайно спростувати всю неправдиву інформацію, яку останніми днями поширюють російські ЗМІ зі звинуваченнями на адресу українських військових.
Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у твіттері.
Вимога
"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:
- Не нападала на Донецьк, Луганськ
- Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
- Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
- Не вчиняла диверсій
- Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків".
Обстановка
- Останніми днями Україну звинуватили у десятках фактів порушення Мінських домовленостей. Наприклад, що в так званій ЛНР українські диверсанти залишили понад 200 кг тротилу на маршруті евакуації місцевих жителів до РФ.
- За даними штабу ООС, увечері 20 лютого бойовики вдарили із важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці здійснили близько 21:00, після чого звинуватили в обстрілі українських військових.
- При цьому "українського диверсанта", якого звинувачують у підриві машини поліцейського у Донецьку 18 лютого зловили... за день до скоєння теракту.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 17 лютого заявив, що вторгнення в Україну відбудеться після влаштованих "під чужим прапором" провокацій.
- Водночас, проросійські бойовики посилили обстріл українських позицій. 20 лютого вони підірвали авто українських спостерігачів на Донеччині.
- У Міноборони України припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.