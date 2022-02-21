Україна не нападала на Донецьк і Луганськ — заява Кулеби

Кулеба зажадав спростування / Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Київ зажадав від Москви негайно спростувати всю неправдиву інформацію, яку останніми днями поширюють російські ЗМІ зі звинуваченнями на адресу українських військових.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у твіттері.

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Вимога

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:

Не нападала на Донецьк, Луганськ

Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

Не вчиняла диверсій

Не планує подібних дій.

Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків".

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