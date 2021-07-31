Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу – Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що з даного питання у Києва дуже чітка позиція

Газ в Росії Україна не купуватиме. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Київ не розглядає варіант закупівлі газу в Росії.

Про це заявив глава правління компанії НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз у нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу", – розповів Вітренко.

Він додав, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.

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"У нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше – це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один із найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", – додав Вітренко.

Раніше ми повідомляли, що у кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". Ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

Також нагадаємо, "Газпром" відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: